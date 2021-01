Governo, altro che tregua Renzi-Conte: continua la caccia ai Responsabili

Centralino di fuoco a palazzo Chigi: da quelle parti si stanno facendo in quattro per scovare i responsabili, soprattutto in Senato, tanto che nelle ultime ore, a quanto siamo in grado di rivelare, sarebbero stati sondati anche un paio di senatori di Italia Viva che però hanno prontamente riferito a Matteo Renzi del tentativo di "abboccamento". Il toscano si è fatto una grossa risata ribandendo il concetto chiave: auguri e tanti, tanti responsabili. Anche dalle parti del Colle l'irritazione è ormai palpabile e pare che Mattarella abbia già mollato l'inquilino di Palazzo Chigi alla sua caccia solitaria di peones. Al Quirinale non sono affatto convinti che sia questa la strada giusta. Il Conte Ter dunque si complica di ora in ora; manca l’accordo politico e ai renziani non piace il fatto che si giochi su più tavoli. Anche tra i grillini serpeggia il malumore: non sono più tutti solidali nei confronti dell'attuale Premier ma ancora di più temono il voto e pur di non andare alle urne direbbero si a chiunque: al Conte ter, al Franceschini uno, al Draghi zero, a Cartabia ecc ecc ecc....