GOVERNO. BETTINI: ZINGARETTI NON ENTRI, E HO DUBBI SU RIMPASTO DI NOMI

Nicola Zingaretti al governo? "Non ci deve andare, primo perche' non vuole e poi perche' in questo momento un rimpasto o un rafforzamento in termini di nomi non so quanto sia giusto. Il governo e' un treno in corsa e Conte non mi pare predisposto. Parlo piuttosto di un salto di qualita' politico. Se si vuole arrivare fino a fine legislatura, dobbiamo contrarre un'intesa politica positiva per il Paese. Decidere un programma di compromesso ma trasparente". Cosi' Goffredo BETTINI, intervistato da Alessandra Sardoni su Omnibus, La7.