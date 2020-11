Governo, crolla il consenso di Conte. 5 Stelle allo sbando

Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, solo un italiano su tre intende vaccinarsi non appena il siero sarà disponibile, uno su sei è contrario e il 41% preferisce attendere di conoscere l'efficacia e i rischi del farmaco.

Per quanto riguarda l'economia, a poco sono servite le promesse e i bonus annunciati in pompa magna da Conte, visto che il 61% degli intervistati si aspetta un peggioramento della situazione economica italiana.

Se questo è lo scenario, non sorprende il conseguente calo degli indici di gradimento relativi all'operato del governo e del presidente Conte. Il primo indice si attesta oggi a quota 52, il secondo a 55, ovvero il livello più basso dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Fa specie il confronto con il mese di settembre: il calo è di ben 10 punti.

Per quanto riguarda la graduatoria di gradimento dei leader dei partiti, Giorgia Meloni (36) ha superato il ministro Roberto Speranza (35). Il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, è al terzo posto (33), seguito da Zingaretti (stabile a 29).

Le intenzioni di voto confermano la Lega al primo posto con il 25,5%, in aumento dell'1%. Seguono Pd, con il 20,6%, e Fratelli d'Italia (15,5%). Il partito guidato da Giorgia Meloni ha scavalcato il Movimento 5 Stelle, inchiodato al 15% e in calo dello 0,9%. Stabile Forza Italia, che consolida la sua posizione. Il centrodestra unito ottiene il 49% delle preferenze, in aumento dello 0,7%, mentre sinistra e centrosinistra si attestano al 33,5%. Le quattro forze che sostengono la maggioranza, invece, arrivano al 41,6%.