Governo: non è che sono i 5 Stelle che vogliono far cadere Conte?

A sentire le dichiarazioni ufficiali, l'inizio della verifica del Pd con Conte è andata bene. Ma sotto sotto, i commenti dei Dem vanno in un altra direzione: Conte ha iniziato questa "liturgia" da prima Repubblica senza avere un'idea su come chiuderla. Inoltre, a quanto siamo in grado di rivelare, il Pd è molto preoccupato sul fatto che alla Camera il bilancio e’ bloccato proprio dai 5 Stelle sulla canapa, sull'ecobonus e sulla riduzione delle tasse. Per questo i momenti di maggiore tensione si sono registrati alla fine delle riunione, quando sono arrivate le dichiarazioni di Di Maio e Crimi parlavano proprio di mantenimento dell'Ecobonus e di riduzione delle tasse: "Significano 9 miliardi, non ci sono i soldi. Lo capiscono? Parlano di rafforzare il governo e poi innescano delle bombe come questa", spiega un deputato piddino di alto rango. Che aggiunge: "Zingaretti ha chiesto a tutti di fare un passo in avanti. Se la risposta di Di Maio e Crimi è questa, tutta identitaria, allora ci piacerebbe capire a che gioco giocano i 5 Stelle. Ma forse sono proprio loro che voglio far cadere Conte, altro che Renzi...". Insomma, la verifica è iniziata, me chissà quando finirà.