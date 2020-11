I Lunatici di Rai Radio2, la radio sempre "accesa"

Quanto è preziosa la radio di notte? Moltissimo, soprattutto in un periodo così complicato, in cui siamo costretti a fare i conti con parole che pensavamo dimenticate per sempre, come quel termine 'coprifuoco', che racconta di un Paese costretto a spegnersi, per proteggersi, da un certo orario in poi. Di acceso rimane, appunto, la radio. Con un programma che stupisce, notte dopo notte, sempre di più. I Lunatici di Rai Radio2, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, sono l'ultima luce di un Paese che nelle prossime settimane sarà costretto ad andare a dormire presto. Sono diventati cult in pochissimo tempo, negli ultimi due anni hanno fatto incetta di premi e di ascoltatori e riescono a stupire sempre, anche nella notte appena andata in archivio. I due sono riusciti a rendere divertente anche una maratona elettorale. Informando in tempo reale tutti gli ascoltatori su quanto stesse accadendo negli Stati Uniti e riuscendo a strappare sorrisi con la loro unicità nell'interagire con le persone che telefonano alla Radio. E sono stati tantissimi i momenti divertenti vissuti nell'arco della nottata, con molte chiamate e messaggi da tutta Italia e da tutto il mondo. I Lunatici hanno dato notizie in tempo reale raccontando minuto per minuto la maratona elettorale, aggiornando anche sul DPCM firmato da Conte dopo la mezzanotte, e raccontando dell'operazione alla testa subita da Diego Armando Maradona. News chiare, alla portata di tutti, tanta empatia, moltissimo ritmo, una simpatia innata e una intesa tra i due conduttori che si percepisce lavorano insieme da anni, approdati in Rai dopo una lunga gavetta. Una scelta azzeccata da parte del servizio pubblico. Che riesce a dimostrarsi fonte di talenti. Nonostante il periodo decisamente difficile. Viva la Radio. Viva la radio viva e interattiva. Come qualcuno (sempre meno) è ancora in grado di fare.