Italia Viva non va da Conte ma vince la mozione di Natale

Continua la sfida a distanza tra "Giuseppi" Conte e Matteo "Biden" Renzi: oggi Italia Viva non andrà alla riunione dei capidelegazione con Conte ma "vince" la mozione di Natale. A quanto si apprende infatti IV non parteciperà alla riunione dei capidelegazione con il presidente Conte convocata alle 12,30: la ministra Bellanova è tutt’ora impegnata – come sanno da tempo sia il presidente Conte che i capidelegazione - in una missione a Bruxelles a tutela del Made in Italy agroalimentare e rientrerà in serata. Intanto però, dalle parti di Italia viva hanno motivo di festeggiare: E' un "nostro grande successo", spiegano, aver ottenuto che nella mozione di maggioranza sulle misure anti contagio per il Natale vengano inseriti il riferimento a scelte da effettuare sulla base di dati scientifici e ristori immediati per tutti. Nella mozione si impegna il governo a prendere decisioni "sulla base della piu' rigorosa analisi delle evidenze scientifiche fornite dal Comitato tecnico scientifico" e, "nell'eventualita' di nuove restrizioni, a prevedere misure di ristoro economico proporzionate alle perdite di fatturato anche nei confronti di quelle attivita' per le quali e' attualmente prevista l'apertura".