L'Europa "sfiducia" Conte: basta con i bonus

Si mette male per Giuseppe Conte: dopo i problemi all'interno della maggioranza di governo chez Matteo Renzi, ora ci si mette anche l'Europa. Dalle parti di Parigi e soprattutto Berlino non hanno per nulla gradito la manovra di fine anno tutta "bonus e mancette" appena approvata. Bonus auto, bonus acqua, bonus occhiali, bonus giardino, bonus chef e chi più ne ha più ne metta sono solo alcune delle prebende che stanno creando ben più di un malumore sull'asse Parigi-Berlino-Bruxelles: "La paura è che si faccia il bis con il Recovery plan rimpilzandolo di bonus e mancette anziché puntare sulle riforme strutturali". Con il sovrappiù di perplessità, spiegano fonti molto bene informate, dovuto al fatto che l'Italia potrebbe tentare di usare i soldi del Recovery anche per pagare bonus e sussidi pregressi, compresi quelli dell'ultima legge di bilancio. Insomma, a Bruxelles temono che i bonus e i sussidi del Conte 2 vadano a dilapidare i miliardi del Recovery in arrivo. Per farla breve, il Recovery andrebbe a pagare i "buffi" del governo anziché far ripartire il paese. Così, dopo Washington anche in Europa stanno aumentando giorno dopo giorno le perplessità sul governo italiano.