"L'idrossiclorochina salva dal coronavirus ma non la usano. Perchè?"

"In Germania, in Cina, in diversi Stati degli Usa usano un farmaco che costa 5 o 6 euro in farmacia, l'idrossiclorochina, che allo stadio iniziale della malattia salva". Matteo Salvini, ospite di Non è l'Arena, rilancia il tema relativo alle terapie contro il Covid. "Per intenderci - ricorda il leader della Lega -, Guido Bertolaso è stato curato con questo farmaco. Tanti medici chiedono di poter andare a casa degli italiani e salvarli con questo farmaco. Perché no? Forse perché costa troppo poco?".