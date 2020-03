La Germania ha dimenticato quando l'Europa la salvò dai debiti di guerra

Nach 1945 war die deutsche Kriegsschulden 23 Milliarden Dollar. Eine kolossale Zahl, etwa 100% des deutschen BIP (Bruttoinlandsprodukt). Deutschland hätte die in zwei Kriegen angehäuften Schulden niemals zurückzahlen können. Kriege, die Deutschland selbst verursacht hat. URSS forderte und erhielt bis zum letzten Cent Kriegsschadenersatz. Dagegen beschlossen die anderen europäischen und nicht Europäische Länder, auf mehr als die Hälfte des von Berlin geschuldeten Betrags zu verzichten.

Am 24 August 1953 haben einundzwanzig Länder (Belgien, Kanada, Ceylon, Dänemark, Griechenland, Iran, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Pakistan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Französische Republik, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika, Schweden, die Schweiz, die Südafrikanische Union und Jugoslawien) Deutschland erlaubt, mit einem in London unterzeichneten Vertrag, die Schulden um 50% von 23 auf 11,5 Milliarden Dollar zu halbieren (Zahlung in 30 Jahren). So konnte Deutschland den tatsächlichen Default vermeiden. Die anderen 50% der Schulden hätten nach der eventuellen Deutsche Wiedervereinigung bezahlt werden müssen. 1990 hat der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl die Neuverhandlung des Abkommens nicht untergeschrieben, weil die Zahlung Deutschland zu einem dritten Default gebracht hätte. Auch diesmal hat Deutschland, dank Italien und Griechenland, kein Geld bezahlt. Im Oktober 2010 beendete Deutschland die Rückzahlung der Schulden (Vertrag von 1953) mit der Zahlung der letzten Schulden in Höhe von 69,9 Millionen Euro. Ohne das Londoner Abkommen hätte Deutschland die Schulden für weitere 50 Jahre zurückzahlen müssen.

La Germania ha dimenticato quando l'Europa ha rinunciato ai debiti di guerra tedeschi

Dopo il 1945, il debito di guerra tedesco era di $ 23 miliardi. Un numero colossale, circa il 100% del PIL tedesco (prodotto interno lordo). La Germania non avrebbe mai potuto rimborsare i debiti accumulati in due guerre. Guerre che la Germania ha causato. L'URSS rivendicò e ricevette un risarcimento del danno da guerra fino all'ultimo centesimo. Al contrario, gli altri paesi europei e non europei hanno deciso di rinunciare a più della metà dell'importo dovuto da Berlino.

Il 24 agosto 1953, ventuno paesi la salvano dai debiti che l'avrebbero fatta fallire (Belgio, Canada, Ceylon, Danimarca, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Pakistan, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica francese, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Unione sudafricana e Jugoslavia). Alla Germania, con un contratto firmato a Londra, viene consentito di dimezzare il debito del 50% da $ 23 miliardi a $ 11,5 miliardi (pagamento in 30 anni). In questo modo, la Germania è stata in grado di evitare il default. L'altro 50% dei debiti avrebbe dovuto essere versato dopo l'eventuale riunificazione tedesca. Nel 1990, l'allora cancelliere federale Helmut Kohl non firmò la rinegoziazione dell'accordo perché il pagamento avrebbe portato la Germania a un terzo default. Ancora una volta, grazie a Italia e Grecia, la Germania non ha pagato nulla. Nell'ottobre 2010 la Germania ha concluso il rimborso del debito (contratto del 1953) con il pagamento dell'ultimo debito per un importo di 69,9 milioni di euro. Senza l'accordo di Londra, la Germania avrebbe dovuto rimborsare il debito per altri 50 anni.