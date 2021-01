Nel corso di un anno indubbiamente complesso, l’e-commerce si è imposto come salvagente per l’industria della moda, che per colpa della pandemia ha accelerato l’adozione dello shopping online scrive MontenapoDaily (https://montenapodaily.com/2021/01/27/lyst-index-q4-la-fine-di-un-anno-dai-trend-inaspettati/).

Il Lyst Index Q4 evidenza come il virus ha influenzato le abitudini di acquisto nel corso degli ultimi 3 mesi del 2020

Il prodotto più desiderato al mondo è il piumino retrò Nuptse 1996 di The North Face, per la prima volta nella storia lo stesso prodotto è in cima alla classifica di abbigliamento uomo e donna.