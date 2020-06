M5S, finanziamento segreto dal Venezuela: "Confermiamo tutto"

Non si parla che del presunto finanziamento da 3,5 milioni che il Movimento 5 Stelle avrebbe ricevuto dal Venezuela, e più precisamente da Nicolas Maduro. L’attuale presidente nel 2010 era il ministro degli Esteri di Chavez e all’epoca avrebbe spedito una valigetta con i soldi al consolato venezuelano a Milano, indirizzata a Gianroberto Casaleggio per sostenere segretamente il movimento fondato da Beppe Grillo.

Sia i grillini che l’ambasciata e il consolato hanno bollato lo scoop come “fake news”, ma il quotidiano spagnolo Abc non si tira indietro: “Confermiamo tutto. Siamo un giornale serio e rispettabile, di massima qualità. Facciamo le nostre verifiche - ha affermato il vicedirettore Luis Ventoso all’Ansa - non siamo dei pazzi che pubblichiamo le prime informazioni che ci capitano in mano”.