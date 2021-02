Mario Draghi, ecco chi sarà il suo vero braccio destro: Daniele Franco

Daniele Franco, direttore generale della Banca d'Italia e uomo vicino a Mario Draghi: potrebbe essere lui il destinatario della poltrona più importante nell'era del Recovery Fund, quella del dicastero dell'Economia. Stando a quanto riporta La Stampa, potrebbe essere lui a prendere il posto di Roberto Gualtieri nella gestione dei 209 miliardi in arrivo dall'Europa. Giocano a suo favore due fattori in particolare: gode della fiducia dell'ex presidente della Bce, con cui ha lavorato fianco a fianco in Banca d'Italia, ed è poi uno dei massimi esperti di finanza pubblica in Italia.