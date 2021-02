Mario Draghi, il retroscena sul confronto con Zingaretti: "A questo..."

Durante il colloquio con la delegazione del Pd, Nicola Zingaretti ha chiesto che se bisogna fare delle riforme forte bisogna che le forze che sostengano Draghi diventino una maggioranza coesa e omogenea. Chiaro il riferimento alla Lega e alla presenza nell'esecutivo di Matteo Salvini, cosa che Zingaretti e il Pd vedono come non possibile. A quel punto Draghi ha ricordato come la sintesi del programma spetti al premier: "se la sintesi non piace, i partiti la possono bocciare. Dritto così", scrive il Corriere della sera.