Matteo Renzi a L'aria che tira: "A gennaio sarà una carneficina"

Matteo Renzi a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, non le manda a dire: "Ci sarà una carneficina occupazionale, son tutti bravi a chiacchierare in questa fase ma tra gennaio e febbraio ci sarà una bufera". Effetto della fine della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti."In questo momento bisognerebbe spendere bene i soldi che ci sono, ora o mai più, essere lucidi".