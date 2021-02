Matteo Salvini "ministro del governo Draghi". Retroscena clamoroso

"Un governo con tutti". Matteo Salvini ha rilanciato con forza l'idea di un governo di unità nazionale sotto le insegne di Mario Draghi premier. Per il momento, solo Giorgia Meloni si è chiamata fuori ("Io vorrei governare con la Lega e con Forza Italia - ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia uscita dalle consultazioni con il premier incaricato a Montecitorio -, ma non con Pd e M5s. Salvini coi grillini ci è già steato e dovrebbe saperlo..."). E c'è chi giura che anche il veto posto da LeU ai "sovranisti" potrebbe cadere presto, sotto il pressing del Quirinale. D'altronde, è stato proprio il presidente Sergio Mattarella a chiarire che il mandato conferito a Draghi è all'insegna della più ampia convergenza parlamentare possibile, e chi ha orecchie per intendere intenderà.