Matteo Salvini risale nei sondaggi. Secondo le ultime rilevazioni di Euromedia Research la Lega ottiene un +1 per cento. Alessandra Ghisleri sulla Stampa ha parlato di un Carroccio al 26,5% delle preferenze. Più distaccato il Pd di Nicola Zingaretti che non va oltre il 20,8 per cento dei consensi.

Cala il Movimento 5 Stelle che scende dal 16 al 15,8 per cento. Sempre più vicina Giorgia Meloni con il 13,5 mentre Silvio Berlusconi, invece, si attesta al 6 per cento.