Nicola Porro all'attacco: "Forza Italia? Tutti da cacciare"

Nicola Porro non le manda a dire. Il conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4 non risparmia nessuno e dice no alla possibilità di candidarsi al Campidoglio. "Non ci penso proprio. Cominciamo a dire che la possibilità non esiste e che non sono interessato a candidarmi. Ma ti pare che una città così complessa come Roma può essere guidata da un giornalista?".

Per Porro il centrodestra sta cercando nomi tra i palinsesti, "perché gli mancano i competenti. Quando sono a corto di buoni amministratori cercano tra i giornalisti". A suo dire il partito andrebbe "azzerato del 90 per cento della classe dirigente. Andrebbero tutti cacciati. Forza Italia non esiste senza Silvio Berlusconi. Tolto lui, c’è il nulla".

Porro critica anche Matteo Salvini: "L'annuncio della svolta liberale mi sembra una gigantesca minc***ta. Non basta evocarla per farla". Parole al miele, incece, per Giorgia Meloni: "Berlusconi e Salvini sono empatici mentre lei è umana. Spontanea. È una qualità unica".