No della Ue all'acquisto privato di vaccini:"Come si fa ad essere europeisti?"

"L’Europa non vuole che le regioni acquistino per conto proprio i vaccini, essa tuttavia non ce ne dà. Come si fa ad essere europeisti?". Vittorio Feltri (https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/26177018/vittorio-feltri-no-ue-acquisto-privato-vaccini-come-si-fa-essere-europeisti.html) mette una altra volta nel suo mirino di polemista l'Unione Europea e il comportamento avuto sui vaccini. L'accusa, via Twitter, che Feltri fa all'Europa è quella di essere troppo dirigista. In anni in cui l'Ue, per prima, si è sempre spesa a favore del mutuo soccorso, dell'Europa unita e di solidarietà continua, il comportamento che sta avendo invece sui vaccini, smentisce tutto quello detto e fatto (poco) fino ad oggi.

Il tweet polemico di Feltri dà così ragione a tutti quelli che un tempo si definivano euroscettici e che oggi, almeno in Italia, non si trovano più, visto che ormai è tutta una corsa a salire sul carro del premier incaricato Mario Draghi. Draghi che più europeista non si può: quello di "Whatever it takes" detto nel momento più difficile dell'Unione europea. Ovvio che Draghi da primo ministro italiano si batterà affinché il piano vaccini sia migliorato e vada a buon fine.