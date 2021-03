Open Arms, Giulia Bongiorno e le nuove carte: "Tutto in mano a Palazzo Chigi"

A ridosso della nuova udienza sul caso Open Arms, la difesa di Matteo Salvini deposita nuove carte. L'appuntamento, previsto per domani 19 marzo nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, non preclude sorprese. I documenti, stando all'avvocato del leghista Giulia Bongiorno, non lasciano scampo a Giuseppe Conte. Salvini "agì correttamente" e "seguì la linea governativa in materia di immigrazione". Non solo, perché dalle carte arrivate ci sono una serie di trascrizioni delle udienze del procedimento a carico di Salvini per la nave Gregoretti davanti al gup di Catania. Trascrizioni da cui si evince "che la linea era quella di essere più rigorosi e di fare la redistribuzione" dei migranti soccorsi e "di avere sempre dei contatti con i paesi stranieri" perché anche con la Open Arms "vi fu questa necessità di avere contatti con i paesi stranieri, con la Spagna in particolare".