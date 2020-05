Rai, a luglio la presentazione dei palinsesti. Ma altre nomine sono in arrivo

La notizia è di quelle importanti. Sarà il primo luglio la data nella quale mamma Rai scodellerà i suoi palinsesti al mondo (peraltro in buona parte ancora in alto mare tanto che la presentazione è stata posticipata) con la seguente modalità: ora di pranzo con i giornalisti, alcuni presenti a viale Mazzini e altri collegati (non è chiaro il criterio di selezione) mentre la sera il vertice aziendale con alcuni talent incontrerà gli investitori che si vorranno collegare.

Al momento i palinsesti sono ancora da definire. Le riunioni decisive si terranno nei prossimi giorni. Tra i confermati al momento ci sono Eleonora Daniele con Storie Italiane, quindi Antonella Clerici con ricette e manicaretti del bosco dalla sua "casa nella prateria" e poi Liorni con Italia Sì. Lorella Cuccarini forse alla Vita in Diretta con Alberto Matano. Il preserale con Amadeus e I Soliti Ignoti. L’Eredità con Flavio Insinna.

Intanto altre nomine sono in arrivo: nel cda di metà giugno (si parla del 16) sarà la volta dei vicedirettori di Reti e Tg. Per il Nazareno in Rai la Lega è ancora troppo rappresentata mentre il Pd resta ampiamente sotto il livello di guardia, sempre secondo il Nazareno. Ecco allora che alla Tgr nazionale, in vista anche delle regionali che si terranno dopo l'estate, dovrebbe andare come condirettore Carlo Fontana ad affiancare il direttore Alessandro Casarin. Al Tg1 e Tg2 il Pd potrebbe puntare su due donne: Natalia Augias nella rete ammiraglia e Ilaria Capitani al Tg di Sangiuliano. Per la Rete, sul 2, si fa il nome dell'ottimo Paolo Corsini. E con lo spostamento di Fontana al "nazionale" bisognerà decidere chi guiderà la Tgr Lazio: poltrona strategica in vista delle elezioni per il Campidoglio dell'anno prossimo.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda le trasmissioni. Se la Bortone dovesse andare su Rai Uno, chiamata da Coletta in una striscia di politica la domenica dopo pranzo, Agorà dovrebbe essere condotta da Monica Giandotti, che dopo due anni di buoni successi ad Agorà Estate passerebbe a guidare quello più prestigioso dell'autunno - inverno. Per ora, intanto, condurrà ancora Agorà Estate.

Inoltre, il Pd vorrebbe Vianello a capo di Rai Sport oppure alla guida di Rai News 24. Gli altri nomi in pista per il canale attualmente guidato da Antonio di Bella (a cui non dispiacerebbe affatto approdare negli States) sono Mazzà e Montanari.

A viale Mazzini si brinda: nei mesi di marzo, aprile e maggio il Tg2 migliora in share e ascolti rispetto allo stesso periodo della scorso anno 2019. Tg2 Post si attesta intorno al 5, dopo un anno di vita. Ora c'è la fila di big della politica per essere ospitati da Sangiuliano: Gualtieri, Zingaretti, Renzi, Boschi , Salvini, Meloni, Tajani e chi più ne ha più ne metta.

Maurizio Mannoni "scenderà in campo"? Da più parti si vocifera che l'eterno conduttore di Linea Notte potrebbe lasciare il giornalismo per la politica. L'Obiettivo? Candidarsi a sindaco di La Spezia. Ma ogni cosa a suo tempo. Non subito, ma tra due anni per restituire la cittadina natale alla sinistra.