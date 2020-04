Rai, allarme rosso: ascolti in picchiata. Mediaset gode

Stavolta non bastano le fiction a salvare la Rai che nei giorni difficili dell’emergenza coronavirus e con ben 6 milioni di italiani in più di sera davanti alla televisione, perde punti pesanti di share (-2.78% le tre reti generaliste) e guadagna la metà di Mediaset (+1.14%) in termini di spettatori (+1.047.215 contro + 1.957.527). Negli ultimi quindici giorni, come è in grado di anticipare Affaritaliani, il dato Auditel fornito da Barometro è clamoroso specialmente dalle 21 alle 23, l’orario più seguito a casa e più pregiato per la pubblicità. Con Fiorello su Rai1 battuto due volte su due da Bonolis e la serata “Musica che unisce” ribattezzata il Live Aid italiano superato largamente da un vecchio film di Harry Potter. Ma a soffrire di più sono Raidue e soprattutto Raitre (e meno male che è tornato Report). Le ragioni? Basta leggere l’intervista di oggi sul Corriere della Sera all’ex direttore di Raidue Giampaolo Sodano: “Programmi visti e rivisti. E i pochi nuovi senza capo né coda”. D’altra parte l’unica “innovazione” di Salini & Foa ai tempi del coronavirus è stata trasmettere la messa del Papa alle sette del mattino. Quindi è possibile che ora aspettino i riti pasquali con la Via Crucis e il sabato santo per risollevare gli ascolti della prima serata...