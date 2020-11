Rai, Cda in corso: sollevato il tema della conduzione a Franco Di Mare

Il Cda di viale Mazzini è ancora in corso ma a quanto siamo in grado di rivelare poco fa si è toccato anche l'argomento "Di Mare". Per alcuni consiglieri, tra i quali Giampaolo Rossi, la direzione di una rete non sarebbe compatibile con la conduzione di un programma per via di quanto stabilito ai tempi della gestione Gubitosi (un direttore di rete non può essere anche conduttore di programma). Oggi, dunque, la questione è stata formalmente sollevata dinanzi all'amministratore delegato Fabrizio Salini che ha detto di volersi occupare personalmente della vicenda. Insomma, ci sarà bisogno di un nuovo conduttore per Frontiere?