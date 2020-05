Rai, confermate tutte le anticipazioni di Affaritaliani Palazzi&Potere

Arrivati i curriculum per le nomine che saranno proposte nel Cda Rai di domani. Mario Orfeo alla direzione del Tg3. Giuseppina Paterniti alla direzione dell'Offerta Informativa Rai (ruolo ricoperto prima da Carlo Verdelli). Franco Di Mare alla direzione di Rai3.

Intanto, a quanto è in grado di anticipare Affaritaliani, Vania de Luca, proveniente da Rainews, stimatissima in ambienti vaticani e 'scuola Di Bella' è in pole position per prendere il posto di Antonio Socci alla scuola di giornalismo di Perugia.