Rai, Franco Di Mare: "Rai Tre è la rete più vocata all'approfondimento"

"Rai3 è la rete più vocata all'approfondimento giornalistico, culturale e scientifico. Mario Tozzi ha la capacità di arrivare in maniera chiara a chi lo ascolta. Le sue indagini sono uno degli asset di Rai3: programmi come Sapiens insegnano a difenderci da ciò che ci spaventa. L'obiettivo è far vincere la scienza sull'antiscienza. Sapiens insegna come tutto sia collegato sulla Terra. In questa nuova serie ci sarà anche una puntata dedicata alla pandemia". Lo ha detto Franco Di Mare, direttore di Rai3, intervenendo alla presentazione di Sapiens.