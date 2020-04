Rai, Gerardo Greco ritorna in pista con "Volare"? La novità

Una delle poche certezze che il nuovo direttore di Raidue Ludovico Di Meo ha illustrato ieri mattina all’amministratore delegato Fabrizio Salini potrebbe essere “Volare”. Dovrebbe chiamarsi così, a quanto apprende Affaritaliani, il nuovo programma di Gerardo Greco che potrebbe partire già dal prossimo mese di giugno. Una seconda serata del mercoledì che potrebbe successivamente essere promossa in prime time nella stagione autunnale. Greco dunque potrebbe tornare in Rai dopo due anni, dopo un breve passaggio in Mediaset. Subito dopo la sua uscita Piersilvio Berlusconi ha cambiato la struttura e fatto decollare il progetto Retequattro sotto l'egida di Andrea Pucci. Ora Greco potrebbe tornare in Rai grazie a Di Meo e Salini che avrebbe accolto con favore il progetto. Tra gli autori si fanno i nomi di Carlo Puca e Alessandro Giuli.