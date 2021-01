Rai, niente diretta di Matteo Renzi sul Tg1: il retroscena

"Nessuna programmazione speciale su Rai1 Rai2 Rai3 sulle consultazioni del presidente Fico con i partiti. Telespettatori costretti a seguire le tv commerciali. A che serve allora pagare il canone? Questo è servizio pubblico? Incredibile violazione del Contratto di Servizio". Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. Ma le polemiche sono destinate ad aumentare perchè a quanto siamo in grado di rivelare da Italia Viva avevano chiesto al Tg1, ben 15 minuti prima che Renzi parlasse dalla Camera dei deputati, di trasmettere in diretta l'intervento del leader. Ebbene, il Tg dell'ammiraglia Rai sempre così solerte quando si tratta di "Giuseppi" Conte, stavolta, a differenza del Tg La7 e del Tg5 ha risposto picche. Inutile dire come l'abbiano presa dalle parti di Italia Viva.