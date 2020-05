Rai, novità per Salini?

L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, "ha il dovere di fare immediata chiarezza sul suo futuro, con un comunicato stampa o nelle forme ufficiali che riterra' opportune. Un'azienda come il servizio pubblico radiotelevisivo, che amministra quasi 2 miliardi di euro di canone dei cittadini, non puo' vivere in questa incertezza". Lo ha appena dichiarato Michele Anzaldi, parlamentare di Iv e segretario della commissione di Vigilanza, riferendosi alle voci circa una clausola che riguarderebbe l'attuale contratto tra Rai e Salini e i tempi di durata del mandato. Da giorni infatti si vocifera di un possibile approdo dell'Ad Rai Fabrizio Salini a Netflix. Ma proprio oggi l'Ad della rai ha puntualizzato che "il mio unico obiettivo, a cui lavoro tutti i giorni, è portare a termine il percorso iniziato in questi due anni in Rai, tanto più in questo momento così difficile in cui il Servizio Pubblico svolge una funzione davvero cruciale per il Paese. Dopo aver approvato il bilancio, siamo concentrati sui nuovi palinsesti tv, radio e Rai Play sulla nuova proposta culturale e scolastica e su tutti gli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati per il prossimo anno". Insomma, dimissioni smentite. Tra l'altro, in queste ore, oltre all'ipotesi Netflix stava prendendo sempre più corpo l'ipotesi Fremantle, in particolare per quanto riguarda la nuova struttura italiana che si occupa di gestire serie e film: The Apartment.