Rai, scoppia la polemica su 90° minuto nel ricordo di Maradona

Nella martoriata Rai di Salini, scoppia anche la polemica su 90mo minuto in salsa 5 Stelle. È bastato un tweet questa mattina di Enrico Varriale (conduttore e vice direttore RAI Sport) che annunciava nella trasmissione televisiva (che sarà incentrata sul ricordo di Diego Armando Maradona e Paolo Rossi) il ministro degli Esteri di Maio e l'editorialista del Fatto Andrea Scanzi. "Manca solo Beppe Grillo" è stato il commento che è iniziato a irradiarsi nei piani alti di Viale Mazzini. Il capo di Rai Sport, Auro Bulbarelli è stato inondato di WhatsApp dei leghisti. Il Pd evita di commentare, ma un parlamentare dem si lascia sfuggire: "E allora perché non invitare il Ministro Amendola che è napoletano ed essendo più anziano di Di Maio ha vissuto in pieno quell'epoca"? A Viale Mazzini sono convinti che alla fine in extremis si cambierà scaletta invitando anche non grillini. Ma sarebbe l'ennesima pezza peggiore del buco. Come ormai accade sempre più spesso nella RAI di Salini.