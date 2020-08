Referendum, Di Maio: “Il taglio dei parlamentari è una grande opportunità"

“Il taglio dei parlamentari è una grande opportunità di cambiamento per il nostro Paese. Tutti ne hanno parlato per anni, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di farlo. Votando SÌ al referendum del 20 e 21 settembre questa opportunità potremo finalmente coglierla. In una fase come questa, mentre i cittadini stanno affrontando una crisi senza precedenti, è doveroso dare il buon esempio. Un politico deve presentarsi agli italiani come un rappresentante delle istituzioni, non come un impiegato di partito”. E’ quanto scrive sulla sua pagina facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.