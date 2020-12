Renzi prepara le richieste per Conte. E vuole Fiano o Rosato ai Servizi...

Italia Viva ha chiesto al presidente Conte di spostare l’incontro fissato per oggi alle 13 a Chigi. La ministra Bellanova è impegnata a Bruxelles per il consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti alimentari italiani: la questione dei semafori. L’incontro con Conte, fanno sapere fonti di Italia Viva, verrà dunque spostato al rientro della ministra: tra domani sera e venerdì. Intanto però, sarà solo un caso o forse no, nel momento in cui Renzi rinvia l'incontro con "Giuseppi" Conte posta su Facebook una foto con il neo presidente degli Stati Uniti d'America Joe biden.



Tra l'altro, a quanto siamo in grado di anticipare, il leader di Italia viva starebbe preparando di suo pugno una nota con tutti i punti aperti da consegnare al premier. Insomma, se Conte sperava di cavarsela con poco non conosce bene il leader di Rignano. Ma Renzi si è spinto anche oltre, suggerendo a Conte di essere presente a Washington quando a gennaio ci sarà l'inaugurazione della nuova casa Bianca targata Biden. Il leader di Italia viva probabilmente preferirà restare in Italia. L'altro suggerimento recapitato in queste da Matteo Renzi a "Giuseppi" è quello di lasciare la strategica delega ai servizi segreti per darla a un "bideniano": in ballo ci sono Fiano o Rosato.