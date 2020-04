Repubblica, Molinari al vertice. Possibili novità anche per Giannini e Feltri

Giri di walzer in casa Elkann. A quanto si apprende Maurizio Molinari sarebbe in procinto di diventare direttore di Repubblica (e direttore editoriale del gruppo) al posto di Carlo Verdelli. Massimo Giannini sarebbe in predicato di andare a dirigere la Stampa mentre Mattia Feltri potrebbe approdare al posto di Lucia Annunziata all'Huffington Post.