Roberto Fico, l'esploratore: "A cosa punta davvero"

E' impegnato nel ruolo del "fluidificatore", ma sogna già Napoli: il presidente grillino della Camera dei Deputati Roberto Fico sta cercando di destreggiarsi - al meglio delle sue possibilità - tra i diktat dei partiti di maggioranza per capire se ci sia la concreta possibilità di formare un Conte ter. L'obiettivo, scrive Liberoquotidiano.it è portare un risultato accettabile al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma il suo compito di esploratore, come riporta il Corriere della Sera, potrebbe essere solo un trampolino di lancio verso Palazzo San Giacomo, il Municipio della città di Napoli, ora occupato da Luigi De Magistris. Stando al retroscena del quotidiano, Fico è fortemente concentrato sulla ricerca di una soluzione positiva per la crisi di governo, anche perché ha un'altra aspirazione: diventare primo cittadino di Napoli. Già ci provò nel 2011, ma non riuscì a raggiungere nemmeno il 2 per cento dei consensi.