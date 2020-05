Salini, lascia o...raddopia? Per molti a viale Mazzini la smentita di ieri dell'Ad circa le sue possibili dimissioni non chiariscono in maniera definitiva il rebus intorno al suo futuro. Anzi, il mistero potrebbe addirittura infittirsi perché nelle dichiarazioni dell'Ad non si esplicita affatto se intenda o meno terminare il mandato alla scadenza naturale ovvero a luglio del 2021 oppure se come molti ritengono resterà fino alla presentazione dei palinsesti (come avrebbero anche chiesto numerosi esponenti politici di maggioranza e opposizione al fine di avere più tempo per preparare la successione). Perché secondo molti il vero motivo delle parole di pronunciate ieri dall'Ad è proprio questo: calmare le acque e far abbassare la tensione su viale Mazzini fino alla presentazione dei palinsesti (al momento prevista per i primi di luglio). Nel frattempo la politica troverà un nome buono per il posto di Ad (che al momento ancora non c'è). Tra l'altro, proprio ieri, oltre all'ipotesi Netflix stava prendendo sempre più corpo l'ipotesi Fremantle, in particolare per quanto riguarda la nuova struttura italiana che si occupa di gestire serie e film: The Apartment.

Vedremo come andrà a finire questa difficile pagina per il servizio pubblico italiano.