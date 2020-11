Salvini, Meloni e Berlusconi: "il candidato giusto è un pm". Ecco il nome

E' il pm Luigi Maresca l'uomo su cui starebbe puntando il centrodestra per le prossime elezioni amministrative a Napoli. I leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia ci avevano già pensato mesi fa per le regionali. Ma allora fu Maresca a dire di no: "Basta chiacchiere, non sono disponibile". Secondo Repubblica per Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, l'ex pubblico ministero antimafia, oggi sostituto procuratore generale a Napoli, sarebbe il candidato perfetto.