Scuole chiuse? "Rovinano anche le nuove generazioni"

Il direttore di Libero Pietro Senaldi (https://www.liberoquotidiano.it/video/liberotv/26420555/pietro-senaldi-contro-decisione-chiudere-scuole-rovinano-nuove-generazioni.html) fa il punto sulle due novità di giornata, l'aumento della povertà e la chiusura delle scuole: in Italia è aumentata la povertà assoluta, in maniera molto importante al Nord, dove è passata dal 5,5% al 7,5%. Al Sud è al 9,5%, ma non si registra un grande aumento perché questa nuova povertà è legata al Covid e quindi al fermo dell'economia e al blocco delle attività: ristoranti, negozi e via discorrendo. La notizia è che adesso fermiamo anche le scuole. Quindi, non solo chi ha un'attività oggi è rovinato, ma stiamo precludendo anche ai giovani qualsiasi possibilità di imparare, formarsi e di conseguenza un domani di guadagnare.