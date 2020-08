Sergio Mattarella, il retroscena dopo il discorso di Draghi

Mario Draghi piace sempre di più al Quirinale. Dopo mesi di silenzio torna a parlare l'ex governatore della Bce. Lo ha fatto a Rimini nel Meeting di Cl. Le sue parole vengono ascoltate in religioso silenzio, fino alla standing ovation finale del Meeting di Cl. Da Rimini sino ai palazzi delle istituzioni e del potere nazionale, l'onda d'urto dell'analisi, pacata ma molto acuta e incisiva, dell'ex presidente della Bce, scrive Italia Oggi, scuote la politica e delinea nuovi scenari autunnali. Dalle parti del Quirinale non nascondono simpatia per il discorso e non sono più un mistero la costante interlocuzione e l'ampia consonanza di idee tra i due. Hanno convinto soprattutto le parole dedicate ai giovani, tasto spesso battuto anche dal Capo dello Stato.