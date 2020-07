Sergio Mattarella, scatta il toto Quirinale. La strategia di Matteo Renzi

Sergio Mattarella ha capito bene che è scattata la corsda per il suo successore al Colle. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, che si unisce al toto Quirinale e fa il nome di Maria Elisabetta Casellati. La presidente del Senato viene descritta come il “cavallo” naturale per Silvio Berlusconi, che potrebbe incontrare anche il favore della Lega. Il leader di Italia Viva potrebbe appoggiare la candidatura della Casellati al Quirinale per una serie di motivazioni: prima di tutto per concorrere allo scranno più alto di Palazzo Madama e poi eventualmente per raggiungere un duplice obiettivo, ovvero la tanto chiacchierata fusione con Forza Italia e un rinnovato asse con Matteo Salvini.