Silvio Berlusconi cambia casa. Ecco dove andrà a vivere ora

Per Silvio Berlusconi "si chiude un'era". Lo scrive il Messaggero: il Cavaliere lascia Palazzo Grazioli, la splendida residenza romana al centro di vertici politici (è stata a lungo la base di Pdl e Forza Italia nella Capitale), degli incontri internazionali (mitiche le serate con Vladimir Putin) e delle beghe giudiziarie (le notti del Bunga bunga). Si tratterebbe di più di un'idea: "Ha ancora senso stare in affitto a Palazzo Grazioli? Ormai non usato quasi più, quando s'è liberata la bella villa tra Appia Antica e Appia Pignatelli dove abitava e dove è morto lo scorso anno Franco Zeffirelli?".