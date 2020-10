Silvio Berlusconi ha paura del coronavirus e "scappa" in Francia

Con l'aumento dei contagi da coronavirus Silvio Berlusconi va in un luogo più sicuro. Dopo la guarigione dal Covid il leader di Forza Italia è tornato in Francia. Il Cav si è rifugiato nella villa della figlia Marina a Châteauneuf-de-Grasse, Valbonne, a circa 35 chilometri da Nizza. In questo modo, fanno sapere fonti azzurre, Berlusconi avrà modo di riposarsi in sicurezza anti-contagio. Una scelta però a dir poco discutibile visti i contagi che vanta il Paese di Macron.