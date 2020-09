Silvio Berlusconi, una telefonata drammatica

Silvio Berlusconi sta meglio. Il leader di Forza Italia, da giorni ricoverato per coronavirus, ne approfitta per raggiunge la riunione del gruppo parlamentare azzurro alla Camera con una telefonata. "È la peggiore esperienza della mia vita - ha ribadito -. È un virus terrificante, che non auguro a nessuno. Ora mi sento meglio, oggi è un momento di particolare benessere". La voce dal letto dell'ospedale San Raffaele di Milano - raccontano alcuni presenti - è calma, ma un po' stanca. L'ex premier racconta di aver avuto "dolori dappertutto e tosse".