TOP 15 INFLUENCER ITALIANI PIU' ATTIVI SUI SOCIAL E POST PIU' CONDIVISI

Dopo un mese di ‘separazione’, Chiara Ferragni e il marito Fedez in giugno si sono ritrovati – come già più volte in passato – in testa alla classifica degli influencer stilata da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Shareablee. La 33enne fashion blogger cremonese ha totalizzato 70 milioni di interazioni (like, commenti condivisioni) su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube; il rapper milanese ‘solo’ 13,3 milioni. In maggio tra i due si era messo Gianluca Vacchi, il gaudente imprenditore emiliano, ora sceso al quarto posto con 10 milioni di interazioni, preceduto dagli Autogol, il trio comico pavese che spopola su YouTube con le sue parodie di personaggi calcistici (12,9 milioni).

Chiara Ferragni, Fedez e Vacchi sono tre esempi tipici dei nuovi divi social, descritti dal sociologo Vanni Codeluppi nel suo saggio ‘Il divismo’ (Carocci): personaggi prestigiosi ma accessibili, quasi casalinghi, che mettono in mostra la propria vita privata, momento per momento, e anche il proprio corpo, che diventa materia prima della comunicazione. Testimonial ambìti dalle aziende che attraverso di loro vogliono raggiungere il grande pubblico dei consumatori.Non a caso Ferragni, Fedez e Vacchi sono tre dei cinque italiani presenti nella Instagram Rich List 2020, che elenca gli influencer più pagati nel mondo per i loro post sponsorizzati. La Ferragni è al 65esimo posto con 59.700 dollari a post; Vacchi è 71esimo con 47.600; Fedez 84esimo con 31.200 dollari. Gli altri due italiani nella Rich List sono la show girl Giulia De Lellis (14.100 dollari), settima in giugno nella classifica di Sensemakers, e Mariano Di Vaio, modello, fashion blogger e imprenditore (ha un suo marchio di abbigliamento, Nohow), che incassa 17.900 dollari a post ma non è mai stato nella top 15 di Sensemakers, forse perché vive e lavora per la maggior parte dell’anno negli Stati Uniti ed è più famoso tra il pubblico americano che da noi. . ..CONTINUA SU PRIMAONLINE.IT