Università: Umberto Saccone nuovo Direttore del Master di Intelligence

Il CdA della Università Link Campus University, all’unanimità, ha nominato il Prof. Umberto Saccone nuovo Direttore del Master di II livello in Intelligence e Security giunto quest'anno alla sua XIV edizione. Il prof. Saccone - ufficiale dell' Arma dei Carabinieri - ha lavorato per 25 anni come dirigente del SISMI sino al 2006. Dal 2006 al 2015 è stato Senior Vice President di ENI e Direttore della Security. Presidente di IFI Advisory con una vastissima esperienza nel settore della sicurezza, insegna al Master Intelligence e Sicurezza di Link Campus dall'anno accademico 2014-2015. Il Professor Umberto Saccone sostituisce il Prof. Marco Mayer che ha diretto il Master dal dicembre 2015 ad oggi.

Il Professor Mayer continuerà l'attività di ricerca e didattica nell' ambito del Master concentrando l'attenzione in particolare sul tema Global Health e Sicurezza Nazionale, oltre a proseguire all’insegnamento in numerosi atenei

"Si tratta di un ricambio fisiologico (deciso da tempo, ma ritardato di qualche mese dalla pandemia)” ha dichiarato Mayer. " Sono molto grato ai vertici dell'Ateneo per la grande libertà con cui ho potuto lavorare in questi anni in un settore didattico di recente istituzione e particolarmente complesso.

“Desidero cogliere questa occasione per ringraziare per la loro preziosa collaborazione tutte le autorità civili e militari per il loro contributo decisivo per il successo del Master. Sono infine particolarmente felice di passare il testimone a Umberto Saccone. La sua grande esperienza in ambito pubblico e privato è davvero essenziale in un momento difficile come questo in cui le potenziali minacce di attori ostili possono mettere a rischio grande patrimonio industriale e tecnologico del Sistema Italia".