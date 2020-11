Valdimir Putin: "Gravi problemi di salute, intenzionato a lasciare l'incarico"

Vladimir Putin soffrirebbe del morbo di Parkinson e per questo avrebbe deciso di lasciare la presidenza russa già a gennaio. La notizia è stata diffusa dal politologo Valery Solovei, che è stato direttore dell’Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca. L'uomo, dopo un’intervista alla emittente Eco di Mosca, ha confermato quanto rivelato al Corriere: "Vladimir Vladimirovich intende lasciare il suo incarico prima della scadenza a causa di gravi problemi di salute e le leggi in preparazione alla Duma vanno lette proprio in questa prospettiva". Il politologo fa riferimento a due nuovi disegni legislativi presentati nei giorni scorsi alla Camera bassa su iniziativa dello stesso presidente. Il primo garantirebbe a Putin l’immunità totale a vita anche da privato cittadino. Il secondo prevede che dopo le dimissioni ogni presidente russo diventi senatore a vita. "Il piano è che questo pacchetto venga approvato prima della fine dell’anno".