Palazzi & potere

Sabato, 26 settembre 2020 - 21:20:00 Zaia, il governo non puo' cancellare tutto, non e' rappresentativo

(fonte Lapresse) "Il Governo non puo' cancellare tutto, spero che si vada a votare presto". Lo ha detto il Goveratore del Veneto Luca Zaia a 'Stasera Italia' su Rete 4 condotto da Veronica Gentili riferendosi in particolare a 'quota 100' e questione migranti. "E' il popolo che delega il Governo di un Paese - ha aggiunto Zaia - questo Governo non rappresenta piu' nessuno: il vero Rousseau e' Jean-Jacques Rousseau non una piattaforma". Sull'utilizzo del recovery fund "siamo pronti con le nostre proposte - ha sottolineato - ma e' il Governo che deve dare una linea".