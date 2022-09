Paola De Micheli scende in campo: si candida alla guida del Pd post Letta

Congresso Pd, Paola De Micheli scende in campo per il post Letta. Cresce l'attesa per Elly Schlein

L'ex ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sarà la prima donna a candidarsi alla segreteria del Partito Democratico al Congresso, che secondo gli ultimi rumors stampa potrebbe essere anticipato da marzo a ottobre. Lo rivela Repubblica che spiega come un altro nome ufficiosamente in corsa è quello del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. L'ex ministra del governo Conte II sarebbe quindi pronta a prendere le redini del "Pd post Letta", ammaccato dal risultato deludente delle ultime elezioni: i dem non hanno raggiunto nemmeno la quota del 20%.

Ora però resta da capire che cosa farà un'altra donna, molta chiacchierata negli ultimi giorni: Elly Schlein. 37 anni, nata a Lugano, ma cresciuta nella "rossa" Bologna, vicepresidente dell’Emilia Romagna, nonché designata direttamente da Letta per affiancarlo in campagna elettorale, è attualmente candidata alla Camera nella lista “allargata” del Pd, ma da indipendente. Schlein non è infatti ancora iscritta ai dem. Secondo molti però, potrebbe essere davvero lei, il volto rivoluzionario del Pd.