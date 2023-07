Paola Ferrari "salva" Santanchè dal crac? Rumors sull'ingresso in Visibilia

Paola Ferrari conferma la sua passione per l’editoria, condivisa con il marito Marco De Benedetti. Il caso

Paola Ferrari tende la mano a Daniela Santanchè. Attraverso la sua società di investimenti Alevi srl, la nota giornalista sportiva acquisterà una sostanziosa partecipazione di Visibilia concessionaria, la società dell’arcipelago che si occupa della raccolta pubblicitaria ora gestita dal principe compagno dal lungo biglietto da visita Dimitri Kunz. Massimo riserbo sulla cifra e l’entità della partecipazione. A scriverlo è il sito online Lettera 43.

Secondo quanto ricostruito si tratta di un investimento esclusivamente finanziario per una quota di capitale non certo simbolica. La giornalista conferma quindi la sua passione per l’editoria, per altro condivisa con il marito Marco De Benedetti che, dopo la vendita del gruppo Gedi a John Elkann, rappresenta nel cda una piccola quota di minoranza mantenuta dai figli di Carlo.