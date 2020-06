Paragone lavora a un partito Italexit: "Sono in contatto con Farage"

“Entro luglio il senatore Paragone vuole fondare un suo partito per portare l’Italia fuori dall’Unione Europea e dall’Euro”. Lo dichiara in terza persona lo stesso Paragone, ex senatore 5 Stelle, in un’intervista a Libero Quotidiano. Potrebbe chiamarsi Italexit, “anche se per ora è una suggestione”, dice il senatore ex pentastellato che spiega di essere “in contatto con Farage, molto interessato all’idea”. Per Paragone “il problema è che molti ormai pensano che le briciole siano il pasto vero” e tutto questo “fa male all’economia reale, alle famiglie, ai lavoratori e alle piccole e medie imprese: lo vedremo presto se l’Europa ci riempirà di soldi”.

Paragone dice anche: !Io non credo nella Ue e non credo affatto che la Bce sia il suo braccio armato, almeno fino a quando non sarò in grado di stampare moneta e di monetizzare il debito”. Il senatore, invece, come alternativa si dice favorevole a uscire “direttamente dall’Europa, m’informo degli strumenti che ho a disposizione e stampo moneta”, tanto più che “non c’è manco più problema d’inflazione, magari ci fosse”, esclama. Quanto al partito, poi Paragone dichiara che farlo “non è come organizzare una partita di calcetto, dove ti scegli i giocatori” e nel rapporto con Di Battista dice: “Non siamo Albano e Romina”.