Parlamentari in quarantena? Un problema. D'Inca: "Così rischiamo la paralisi"

Governo, D'Incà: "I numeri ci sono ma i parlamentari sono in quarantena"

"Non c'è nessun problema politico nella maggioranza. I numeri ci sono, alla Camera e al Senato", è la rassicurazione del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, a Rai news 24, a proposito della mancanza del numero legale a Montecitorio anche per l'assenza di alcuni deputati in quarantena. "Se vi è un problema di covid, come in tutto il Paese, anche il parlamentare fa la quarantena", ha aggiunto. E' un problema che "va verificato e capito all'interno degli organi parlamentari", e i presidenti delle Camere "ne sono a conoscenza e stanno cercando di poter risolvere e hanno fatto gia' passi in avanti. Stiamo lavorando". Un problema serio in vista del voto in materia finanziaria dove, per approvare la manovra di bilancio con annesso indebitamento, occorre la maggioranza qualificata (i due terzi del Parlamento).

Resta contrario D'Inca al voto a distanza. "Dobbiamo avere un Parlamento che si incontra, che parla", sui social "è piu' difficile avere una discussione neutra, si possono invece utilizzare sistemi per quanto riguarda le audizioni", ha precisato il ministro pentastellato. Sull'ipotesi del Parlamento a distanza invece, ha espresso parere positivo il deputato e costituzionalista del Partito Democratico Stefano Ceccanti che ha raccolto oltre 100 firme per proporre una modifica del regolamento della Camera e permettere di svolgere i lavori da casa agli eletti.

L'ispirazione di Ceccanti deriva dal modello spagnolo dove l'Ufficio di Presidenza ha determinato, con propria deliberazione, i casi in cui in ragione di particolari circostanze che impediscano ai deputati lo svolgimento della funzione parlamentare in presenza, possono essere autorizzati la partecipazione alle sedute dell’Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni e l’esercizio del voto secondo procedure telematiche che assicurino la personalità, la libertà e la sicurezza del voto.