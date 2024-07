Parlamento Ue, il M5S chiede di entrare in The Left. I grillini con Salis

"Abbiamo ricevuto la loro richiesta", conferma la capogruppo francese Manon Aubry



ll Movimento 5 Stelle ha fatto richiesta ufficiale din ingresso nel gruppo The Left, il raggruppamento della sinistra europea all'Eurocamera in cui è presente anche Sinistra Italiana con Ilaria Salis e Mimmo Lucano. "Abbiamo ricevuto la loro richiesta" conferma all'ANSA la capogruppo francese Manon Aubry, entrando alla riunione del gruppo dove dovrebbe essere votata la richiesta questa mattina a Bruxelles.



Leggi anche/ Meloni scrive ai dirigenti di Fdi: "Non c'è spazio per razzisti e antisemiti"