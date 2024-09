Pascale, da Berlusconi ai partigiani: La ex di Silvio si è iscritta all'Anpi. E Fascina ha cambiato nome a Dudù

Pascale partigiana e Fascina cambia il nome al cane Dudù (che lui aveva regalato a Francesca)

Francesca Pascale è sempre più un simbolo della sinistra. Dopo le bordate al governo Meloni sui diritti civili e la firma per sostenere il referendum per bloccare l'Autonomia, ora è diventata anche una partigiana. La ex fidanzata di Silvio Berlusconi, infatti, si è iscritta all'Anpi. Tre giorni fa - riporta Il Corriere della Sera - è stata immortalata al banchetto dell’Anpi, Roma, mitica sezione Alberone, mentre compilava il modulo d’iscrizione. Così il Secolo d’Italia, quotidiano online della destra italiana, l’ha subito bacchettata: "Da Berlusconi all’Anpi, in ginocchio dai partigiani e contro il governo Meloni". Ma Pascale si sente con la coscienza a posto. Forse ispirata dallo storico discorso di Berlusconi a Onna del 25 aprile 2009, quando col fazzoletto tricolore dell’Anpi al collo il Cavaliere auspicò che la Liberazione potesse diventare un giorno "la festa di tutti".

Pascale, imprenditrice del turismo di lusso, a luglio - prosegue Il Corriere - ha chiuso l’unione civile con la cantante Paola Turci. E oggi ad Arcore, secondo Dagospia, Marta Fascina, l’ultima fidanzata di Berlusconi, avrebbe pure cambiato nome al cagnolino Dudù che lui donò a Francesca. Da tempo icona della sinistra, favorevole "allo ius soli, allo ius scholae e pure allo ius cannabis", paladina del mondo Lgbtq+, Pascale qualche sera fa da Lilli Gruber a La7 non ha risparmiato bordate al governo Meloni, ma ha escluso di scendere in politica. Per ora.